حيازة أسلحة وأكثر من 100 جناية في سجل الموقوف بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

كشفت الملفات القضائية وشهادات جيران الموقوف بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وجود أكثر من 100 قضية جنائية ضدقه وحيازته الكثير من الأسلحة التي أرهب بها جيرانه.

حيازة أسلحة وأكثر من 100 جناية في سجل الموقوف بمحاولة اغتيال ترامب

نقلت "إن بي سي نيوز" عن القضاء الأمريكي أن هناك أكثر من 100 قضية جنائية ضد رايان ويسلي روث، الذي تسميه وسائل الإعلام "معتقلا على ذمة التحقيق" في قضية محاولة جديدة لاغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب، في ولاية نورث كارولينا.

وقالت في تقرير على موقعها الإلكتروني: "تُظهر وثائق المحكمة أنه تم رفع أكثر من 100 قضية جنائية ضد رايان روت في ولاية كارولينا الشمالية"، دون إيضاح النتيجة الدقيقة لكل قضية جنائية كما لم تحدد القناة الفترات الزمنية لكل قضية".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن روث يواجه تهم رشوة المسؤولين وتزوير جوازات السفر واستخدام طائرة عسكرية أمريكية لإرسال أفراد عسكريين أفغان إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونقلت قناة "فوكس 8"، عن جارة سابق لروث، أنه احتفظ بالعديد من الأسلحة النارية في المنزل وتسبب في الخوف بين الجيران.

وقالت متمنية عدم الكشف عن اسمها وهويتها: "لقد رأيت بنفسي عدد الأسلحة النارية التي كان بحوزته - كان هناك بالتأكيد الكثير من الأسلحة وأشياء من هذا القبيل في منزله، وكان الكثير من الناس يخافون منه".