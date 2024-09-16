 قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2024 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

وكالات
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:46 م

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم الاثنين، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، واعتقلت الشقيقين محمد وإبراهيم نجوم، والشاب أحمد العالم بعد مداهمة منازلهم في المخيم. كما اعتقلت 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد خالد أبو رانجو في مخيم العين غربي المدينة، علمًا أنه اعتُقل قبل عدة أيام.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة عوريف جنوب المدينة، وتصدى المقاومون لهذه القوات بإطلاق النار خلال اقتحامها المدينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك