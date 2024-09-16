جيش الاحتلال يعلن سقوط 13 صاروخا على شمال إسرائيل بعد إطلاقها من لبنان

رصد جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إطلاق 13 صاروخا من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل، تزامنا مع استهدافه مواقع عسكرية تابعة لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة «إكس»، إن طيرانه الحربي قصف مخازن أسلحة وذخيرة ومباني عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق طير حرفا والعديسة وبليدا وكفر شوبا بجنوب لبنان.

وأضاف أنه بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة متات (بالجليل الغربي)، تم رصد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية سقطت في مناطق مفتوحة.

وأكد أنه رصد عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.

وأشار إلى أن سقوط الصواريخ في المنطقتين لم يسفر عن وقوع إصابات، وفق زعمه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في وقت لاحق مساء الاثنين، لإدراج إعادة السكان إلى الشمال كأحد أهداف الحرب، وبحث تصعيد الهجوم على حزب الله..

ويتزامن القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله مع زيارة يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي عاموس هوكستين إلى تل أبيب، لبحث التصعيد العسكري على حدود إسرائيل الشمالية.