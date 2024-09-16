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أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تواصل شن هجماتها في شرق أوكرانيا.

وقالت الهيئة إن "التركيز اليوم" كان منصبا على المنطقة المحيطة بكوراخوف على أطراف منطقة دونباس.

وأضافت إنه على مدار اليوم، شن الروس 26 هجوما تصدت لها قوات الدفاع الأوكرانية.

وقال التقرير في تفاصيل لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، إن قتالا عنيفا دار أيضا حول بوكروفسك المتنازع عليها منذ أسابيع حيث شنت الوحدات الروسية 24 محاولة لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية رغم أن قوات كييف قامت أيضا بصدها .

كما دارت معارك شرسة بين الوحدات الروسية والأوكرانية في منطقة كورسك غرب روسيا، حيث شنت الوحدات الأوكرانية هجوما مفاجئا في أوائل أغسطس.

ونشرت القوات الأوكرانية المحمولة جوا مقطع فيديو على موقع التواصل فيسبوك يظهر تدمير دبابة روسية في قرية لم يذكر اسمها في المنطقة، ولم يتسن أيضا التحقق منها بشكل مستقل.