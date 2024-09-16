الإمارات تدين محاولة اغتيال ترامب

أدانت الإمارات بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعبرت دولة الإمارات في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين "عن تعاطفها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة".

وأكدت الوزارة "إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف".

يشار إلى أن هذه المحاولة هى الثانية لاغتيال ترامب حيث وقعت المحاولة الأولى في 13 يوليو الماضي ، عندما أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا.

وأصيب ترامب برصاصة في أذنه اليمنى، وتم قتل الجاني على يد قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.