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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يبدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن

وكالات
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 11:26 ص

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحفر خندق على طول الحدود مع الأردن ليعيق عمليات التسلل عبر الحدود، «رغم أن هذا الخندق لن يكون حلا نهائيا».

ونقلت وكالة «عمون»، عن صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، قولها إنه «في أعقاب المخاوف من عمليات التسلل على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ خطة حفر قناة في منطقة القطاع الشمالي والجنوبي».

وأضافت أن الأعمال تنفذ في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيراً على الأقدام، إذ يقدر الجيش أنه في ظل عدم وجود سياج لمئات الكيلومترات، أصبح مرور المركبات أسهل وأكثر سهولة.

وبينت أن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، فقد قرر الجيش الإسرائيلي تقديم الرد المناسب بالموارد الموجودة.

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