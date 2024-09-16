وزير التجارة السعودي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر والسعودية

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض، لقاءً موسعًا مع كبار المستثمرين السعوديين وممثلي القطاع الخاص، نظمه اتحاد الغرف السعودية في مقره بالرياض.

في مستهل كلمته خلال اللقاء، رحب حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يجسد روح الأخوة ويؤكد علاقات الود ودوام التواصل بين البلدين الشقيقين.

أعرب الحويزي عن تقديره لرئيس الوزراء لحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: نأمل أن يسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية.

وأضاف الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت مؤخرًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي كان له دور فعّال في دعم التعاون المشترك عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدت بين القاهرة والرياض، والتي ركزت على كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وتابع: يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلاً عن منظومة الحوافز المقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سيحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية في المملكة.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المصري المرافق، كما رحب بالمستثمرين الحاضرين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معربًا عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين.

انتقل وزير التجارة السعودي بعد ذلك للحديث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حيث كان يتم تدريس المواد التعليمية على يد مدرسين مصريين، وكان هناك أطباء ومهندسون مصريون، كما كانت هناك العمالة المصرية، وقد تأثرت الثقافة السعودية بالمسرحيات والأفلام والأغاني المصرية.

وأضاف: مصر رسخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا، وهي من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة.

وأعرب وزير التجارة السعودي عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستتوج بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي عملت الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنجازها.

وفي نهاية كلمته، أعرب القصبي عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.