التموين تعلن ارتفاع أعداد محال الأكازيون لأكثر من 3 آلاف

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال، ارتفاع أعداد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، حيث وصلوا حتى الآن 3 آلاف و317 محال تجاري على مستوى الجمهورية.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ"الشروق"، أن عدد المخالفات والمحاضر التي تم تحريرها حتى الآن 497 مخالفة، وذلك ضد المخالفين لضوابط الأوكازيون التي حددتها الوزارة، موكدًا أن المخالفات تنوعت بين عدم إعلان الأسعار المخفضة، إقامة أوكازيون وهمي، والمشاركة في الأوكازيون بدون تصريح.

وأفادت وزارة التموين، بأن الضوابط الأساسية للمشاركة تشمل الحصول على الموافقة من مديريات التموين المحلية، إضافة أسعار السلعة قبل وبعد التخفيض على كل منتج.

وحذر المتحدث الرسمي، المواطنين من التخفضيات الوهمية خلال مهرجان الأوكازيون الصيفي، مشددًا على أهمية استلام فاتورة بعد الشراء لضمان حقوقهم، ناصحًا بالشراء من محال ذات سمعة جيدة والاطلاع على تقييمات الآخرين، وضمان أن تكون الفاتورة تتضمن تاريخ الشراء ونوع السلعة وعدد القطع وسعرها.

وتابع أن الوزارة لا تزال تستقبل طلبات المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، وسيستمر التقديم حتى آخر يوم في المهرجان، موضحا أن كل محل مرخّص يمكنه تقديم أوراق مشاركته.

وأشار إلى أن هناك خطوات لاستخراج تصاريح الأوكازيون، التي تشمل توافر سجل تجاري وبطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المحل، وتقديمها إلى مديرية التموين التابع لها، موكدًا على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة الحملات الرقابية على المحال المشاركة على مدار الساعة، وفقًا لضوابط الأوكازيون لهذا العام.

وفي حالة وجود أي مخالفة، سيتم تطبيق غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 9.

وطالب كمال المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، والخط الأرضي للوزارة 27942683.