محافظ الغربية: تحرير 30 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، برئاسة اللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية في قرى كفر حشاد وكفر الهوَاشم وكفر يعقوب وكفر الباجة. وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٠ محضرًا لوجود نقص في الأوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة. وجاءت هذه الحملة استجابة فورية لشكاوى أهالي مركز ومدينة كفر الزيات.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير ٨ محاضر بسبب نقص الاشتراطات الصحية و٦ محاضر لعدم حمل الشهادات الصحية، بينما قامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير ٨ محاضر أخرى لنقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها بالاستجابة الفورية لشكاواهم. وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية المكثفة التي تبدأ يوميًا من الخامسة فجرًا لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد من التزام المخابز بإنتاج رغيف الخبز البلدي وفقًا للمواصفات والأوزان المحددة لضمان أفضل جودة للمواطنين. وشدد على بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف يرضي المواطنين.

وأشار الجندي إلى أن رضا المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدًا على استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز والتعامل الحازم معها. كما ناشد محافظة الغربية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية عبر "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة على الرقم ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.