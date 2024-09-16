رئيس مجلس النواب اللبناني: فلسطين وجنوب لبنان هما القياس والمقياس للحق في مواجهة الباطل

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الأحد، أن فلسطين وجنوب لبنان هما القياس والمقياس للحق في مواجهة الباطل.

وفي تهنئته للبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، قال نبيه بري: "في ذكرى مولد النبي الأكرم محمد.. ذكرى مولد من أخرج الأمة والإنسانية من ظلمات الجهل الى نور الهداية والخير والعدل ورحمة للعالمين".



وتابع: "نتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى فلسطين أرض الإسراء والمعراج إلى التراب الذي يرتوي بدماء الشهداء.. إلى لبنان إلى جنوب البذل والتضحية والصمود والفداء والشهادة والشهداء".

وقال رئيس البرلمان اللبناني أيضا: "هناك القياس والمقياس للحق في مواجهة الباطل، فليكن المولد هذا العام عملا وجهادا لخلق قيم الوحدة والتراحم والتلاقي ..فتلك القيم هي سبيل الخلاص للوطن وللإنسان".

وكان قد شدد بري خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل في منتصف الأسبوع الماضي، على أن "لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه" .

كما أكد نبيه بري (رئيس "حركة أمل") خلال كلمة متلفزة وجهها سابقا إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية الـ46 لتغييب الإمام موسى الصدر (مؤسس حركة أمل ويعد من الرموز الوطنية اللبنانية)، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أن "ما يجري في فلسطين في هذه اللحظات هو امتحان يومي للضمير العالمي"، مشددا على أن " إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".

هذا وتصاعدت الضربات مؤخرا بين إسرائيل و"حزب الله"، وسط جهود أممية ودولية لاحتواء الصراع.

"حزب الله" يؤكد أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وأنه مستعد للحرب إذا شنتها إسرائيل، وفي تل أبيب، تشير بعض التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لعملية عسكرية في لبنان.