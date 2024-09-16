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تقرير أممي ينتقد روسيا لانتهاكها حقوق الإنسان

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:22 م

أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الاثنين، بأن حقوق الإنسان تتعرض للتجاهل بشكل متزايد في روسيا.

وكتبت ماريانا كاتزاروفا، التي تشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في روسيا، واصفة الوضع في روسيا في عام 2023: "يوجد الآن نظام هيكلي ترعاه الدولة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل مقنن عبر سن تشريعات جديدة أو معدلة تستخدم لقمع المجتمع المدني والآراء المعارضة والمعارضة السياسية".

وقالت كاتزاروفا إن منتقدي الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا والمنشقين يتعرضون لمعاملة أكثر قسوة.

وقدرت كاتزاروفا عدد السجناء السياسيين المدانين بـ 1372 شخصا،  وقالت إنه تم توجيه اتهامات لمختلف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحرب مبنية على أسباب زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

وقالت إن بعضهم تعرض للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز ، فيما يتم احتجاز آخرين في الحبس الانفرادي أو يتم إدخالهم بشكل قسري إلى مستشفيات الأمراض النفسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف عدد متنامي من الأشخاص على أنهم "عملاء أجانب"، وهو التصنيف الذي تنعته بهم السلطات الروسية حال تلقيهم تمويلا من الخارج.


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