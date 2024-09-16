نجم ريال مدريد السابق ينصح بالتعاقد مع هالاند

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نصح خوسيه ماريا جوتي، نجم ريال مدريد الأسبق، إدارة ناديه بأهمية التعاقد مع المهاجم العملاق إيرلنج هالاند في الفترة المقبلة.

صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية نقلت اليوم الإثنين، تصريحات جوتي والتي أشارت خلالها قائلا:" انطلاقة ريال مدريد في الموسم الجديد كانت جيدة بالفوز على أتلانتا في مباراة كأس السوبر الأوروبي، ولكن في منافسات الليجا الأداء ليس على ما يرام".

أضاف:" الفريق سقط في عدد من التعادلات ما أدى لخلق كثير من الضجيج وغضب الجماهير".

أكمل:" أتوقع تحسن أداء كيليان مبابي مع ريال مدريد في المباريات القادمة".

أتم:" لو كان الأمر بيدي سأتعاقد مع هالاند، أتمنى في أن يكون الهدف القادم لريال مدريد".