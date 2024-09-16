 اعتقال 10 من أسرة منفذ عملية الطعن في باب العامود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال 10 من أسرة منفذ عملية الطعن في باب العامود

وكالات
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:01 م

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باعتقال 10 من أسرة منفذ عملية الطعن أمس الأحد، في باب العامود لاستجوابهم.

ويوم أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود في القدس.

وتأتي عملية الطعن وسط تصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من طرف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر إجمالا عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت شبكة "الجزيرة" بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد أن اعتقل الاحتلال 20 فلسطينيا منذ أمس بينهم طفل وأسرى سابقون في الضفة أيضا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

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