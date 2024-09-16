أوقاف دمياط تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط الجديدة احتفالاً كبيراً بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ونخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، في بيان له اليوم، أن برنامج الاحتفال تضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم وأناشيد دينية، مؤكدا في كلمته على أهمية الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية، والتأسي بأخلاق الرسول الكريم، والتعرف على الجوانب العظيمة في شخصيته.

كما ألقى المحافظ كلمة هنأ فيها الحضور بهذه المناسبة العطرة، ووجه تهنئته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر، وأبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يديم على مصر وأهلها الأمن والاستقرار.

حضر الاحتفالية اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، والنائب علي العساس، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط، وفضيلة الشيخ وسيم المتولي، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرو المديريات.