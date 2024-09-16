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البنك الأهلي يقدم لاعبه الجديد محمد إبراهيم

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:28 م

قدم نادي البنك الأهلي لاعبه الجديد محمد إبراهيم، الوافد إلى الفريق من سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية للبنك الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لـ محمد إبراهيم بقميص البنك الأهلي، مصحوبة بتعليق:" الحاوي ناوي على التألق من جديد..محمد إبراهيم مرحبا بك في نادي البنك الأهلي".

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى، برئاسة أشرف نصار، قد أعلنت عن التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا لمدة موسمين قادمين.

وشارك محمد إبراهيم في 36 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وتمكن من تسجيل هدفين.


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