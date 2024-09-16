أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في المملكة حافظ على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبه 6ر1% من عام 2024، حيث سجل استقراراً نسبياً على أساس سنوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن معدل التضخم في المملكة يعد من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.

وأبرزت الهيئة في تقريرها أن النسبة تعود أساسا إلى ارتفاع أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 9ر8%، وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 9ر0%.

وكشف التقرير أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7ر10% هذا الشهر، كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6ر1%.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الأثاث وتجهيزات المنزل بنسبة 5ر3%،وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2ر3% وأسعار النقل بنسبة 4ر3%، تأثرًا بانخفاض أسعار شراء السيارات بنسبة 9ر4%.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.