محافظ الجيزة يتابع موقف تحسين الخدمات الصحية في الصف وأبوالنمرس

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وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث احتياجات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الصف المركزي، ودعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والحوامدية والعياط وأبوالنمرس والصف وأطفيح، في استجابة فورية لطلبات الأعضاء من الحضور؛ لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنى الصف وأبوالنمرس.

وناقش المحافظ، سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحوامدية والبدرشين، من خلال بحث معوقات الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عتمان وأم خنان وموقف تشغيل محطة مياه الحوامدية.

وشدد المحافظ، على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءت الخاصة بتشغيل محطة مياه الشوبك الغربي بالبدرشين لتوصيل خدمات مياه الشرب لـ14 عزبة من توابع الشوبك، بالإضافة لبحث ملفات مشروعات الصرف الصحي بقرى ميت شماس وزاوية أبومسلم بأبوالنمرس.

وتطرق الحضور لبحث ملف المنطقة الصناعية بجرزا لمحاولة تحقيق الاستفادة القصوى منها، بالإضافة لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعي بالقرية مؤكدا سرعة بدء إجراءات تسليم عقود باكيات السوق الحضاري بالعياط؛ استعدادا لتشغيل الفعلي له.

وحضر الاجتماع، الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير المديريات، والأجهزة والإدارات المعنية.