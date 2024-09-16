تحذير جديد من أمطار رعدية وسيول في الجنوب الغربي الليبي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي من أمطار رعدية متوقعة مساء الأحد على بعض مناطق الجنوب الغربي، مع توقعات بأن تكون هذه الأمطار من جيدة إلى غزيرة.



وأشار المركز في تحذير، نشره على "فيسبوك"، إلى أن مناطق القطرون، الويغ، تيجرهي، غات، البركت، وسلسلة جبال أكاكوس قد تشهد جريان الأودية وحدوث سيول، خصوصا القادمة من الداخل الجزائري "جانيت" باتجاه الحدود الليبية.



كما حذر المركز من رياح هابطة نشطة إلى قوية تصاحب هذه الحالة الجوية.

ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، بالإضافة إلى الحذر أثناء القيادة خلال فترة الرياح القوية وهطول الأمطار.