 حرب غزة.. الاحتلال يعتدي على عائلة في قرية أبو العسجا بالخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. الاحتلال يعتدي على عائلة في قرية أبو العسجا بالخليل

وفا
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 5:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 5:20 ص

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على عائلة في قرية أبو العسجا، جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على عائلة المواطن خليل النمورة بعد مداهمة منزلها، وتفتيشه، وإلحاق أضرار بمحتوياته.

 


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