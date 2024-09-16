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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على عائلة في قرية أبو العسجا، جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على عائلة المواطن خليل النمورة بعد مداهمة منزلها، وتفتيشه، وإلحاق أضرار بمحتوياته.