نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتضمنت القائمة أسماء 34 ألفا و344 فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب، من ضمنهم 11 ألفا و983 طفلا أقل من 18 عامًا، بحسب وكالة الأناضول. ومن ضمن هؤلاء الأطفال، وثقت الوزارة أسماء نحو 710 أطفال استشهدوا وهم أقل من عام.

كما وثقت الوزارة في القائمة أسماء ألفين و734 فلسطينيا بعمر أكثر من 60 عاما. وأمس الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن عدد شهداء ومفقودي الحرب وصل إلى 51 ألفا و206 فلسطينيين، من ضمنهم 16 ألفا و795 من الأطفال و171 رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال الحرب، و710 استشهدوا وعمرهم أقل من عام

. ورصد المكتب الحكومي وفاة نحو 36 فلسطينيا نتيجة المجاعة من إجمالي عدد الشهداء.

فيما وصل عدد الشهداء من النساء خلال حرب الإبادة، بحسب المكتب الحكومي، إلى 11 ألفا و378 سيدة.

ووفق المكتب، فإن عدد المصابين جراء الحرب بلغ نحو 95 ألفا و337 فلسطينيا. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن الاختلاف في الأرقام بينه وبين وزارة الصحة، يعود إلى أن الأولى تعتمد الأرقام وفقاً للبروتوكول المعمول به بحسب منظمة الصحة العالمية، والقائم على اعتماد أعداد القتلى الذي يصلوا إلى المستشفيات ويدخلون إلى عملية الفحص الطبي ويتم التأكد من مقتلهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.

بينما تشمل أرقام المكتب الإعلامي الحكومي أعداد وزارة الصحة إضافة إلى الذين استشهدوا ولم تصل جثامينهم للمستشفيات وما زالت تحت الأنقاض والركام، بحسب المكتب.