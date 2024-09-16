موسكو تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر لرفض دعوة كييف لزيارة كورسك

دعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر اليوم الاثنين، إلى رفض دعوة من كييف للمشاركة في تفتيش مناطق في إقليم كورسك الروسي، الذي تسيطر قوات أوكرانيا بشكل جزئي عليه .

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين في موسكو،:" نتوقع ألا تلقى مثل هذه التصريحات الاستفزازية قبولا لدى المخاطبين بها...إن هذا استفزاز واضح".

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق أن قوات أوكرانيا تحترم حقوق شعب المنطقة المحتلة وتبذل قصارى جهدها لحماية السكان المدنيين من آثار القتال.

وقالت الوزارة في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني إن أوكرانيا تطلب مساعدة الأمم المتحدة في تقديم مساعدات إنسانية، ودعت الصليب الأحمر للانضمام إلى تلك المهمة.