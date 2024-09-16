الرئيس الكازاخي بحضور شولتس: الحقيقة هي أن روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريا

خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتس لكازاخستان، صرح قال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف بأن روسيا لا يمكن هزيمتها عسكريا، ودعا إلى إجراء مفاوضات سلام سريعة في حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكازاخية عن توكاييف قوله إن " تصعيد الحرب بشكل أكبر سيؤدي إلى عواقب غير قابلة للإصلاح بالنسبة للبشرية برمتها، وبالدرجة الأولى بالنسبة للدول المشاركة بشكل مباشر في الصراع الروسي-الأوكراني"، وأردف:" الحقيقة هي أن روسيا لا يمكن هزيمتها من الناحية العسكرية".

وأعرب توكاييف عن اعتقاده بأنه لا تزال هناك "فرصة للوصول إلى سلام" مشيرا إلى ضرورة مراجعة كل خطط السلام ووقف كل الأعمال القتالية، ورأى أنه بعد ذلك يمكن إجلاء المسائل الخلافية الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمكنت في حربها مع أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام من احتلال حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية.