أحمد الطاهري مشيدا بخالد البلشي: نقيب حقيقي لكل الصحفيين

أشاد الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، بالكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ومواقفه على الرغم من أنه لم يصوت له في الانتخابات الماضية.

وأضاف خلال برنامجه «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لكي يحصل هذا الرجل على حقه، مّنذ أن تولى مسؤولية نقيب الصحفيين وهو نقيب حقيقي لكل صحفيي مصر».

وتابع: «تمت الإشارة في أكثر من مرة إلى اليسار وهو انتماؤه السياسي، لكن هذا الرجل عزل انتماءه السياسي تماما عن مهامه النقابية».

وأشار إلى أن البلشي منذ أن تولى المسئولية، وهو حريص على فتح قنوات الحوار لأهداف معينة، وهي المصلحة العامة، وتعظيم حقوق ومصالح الصحفيين، وهذا هو دوره كنقيب لهم.

واستكمل: «قد يسأل البعض عن علاقة نقابة الصحفيين بمناقشات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والإجابة هي أنّ النقابة قدرها أنها نقابة رأي تضم أعضاء لديهم آراء مختلفة».

يُشار إلى أن تصريحات الطاهري جاءت خلال حلقة ناقش فيها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أثار حالة من الجدل في الفترة الماضية.