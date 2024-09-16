أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أمرا للجيش بزيادة عدد قواته بمقدار 180 ألف جندي ليبلغ إجمالي قوام الجيش 1.5 مليون جندي، مع استمرار العمل العسكري الروسي في أوكرانيا لأكثر من عامين ونصف العام.

وسيدخل مرسوم بوتين، الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة، حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

المرسوم حدد عدد أفراد الجيش الروسي بنحو 2 مليون و400 ألف، منهم 1.5 مليون جندي، ووجه أوامر للحكومة بتوفير التمويل اللازم.

كانت الزيادة السابقة في قوام الجيش الروسي في ديسمبر الماضي، عندما جدد مرسوم رئاسية خر أصدره بوتين قوام الجيش 2 مليون و200 ألف فرد منهم مليون و320 ألف جندي.

وقدر بوتين في يونيو، عدد القوات المشاركة في ما يسميها الكرملين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بنحو 700 ألف جندي.



