الرئاسة السورية: الأسد بحث مع شويجو في دمشق ملفات متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بحث اليوم الإثنين، في دمشق مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، ملفات متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي.

وقالت الرئاسة السورية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "الرئيس الأسد استقبل شويجو، ويبحث معه مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين".

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لسكرتير الأمن الروسي إلى دمشق بعد تسلمه منصبه الجديد، وكانت له عدة زيارات إلى دمشق خلال توليه منصب وزير الدفاع الروسي، وكانت آخر زيارة له في منتصف شهر فبراير العام الماضي.

ويرى مراقبون في دمشق أن لقاء شويجو مع الرئيس السوري، يأتي في إطار الجهود الروسية لعقد لقاءات بين مسؤولين سوريين وأتراك للتوصل لتسوية بين الحكومة السورية والتركية.

وتأتي زيارة شويجو إلى دمشق بالتزامن مع تصريحات مسئولين روس حول العمل على إحياء علاقات سوريا مع محيطها العربي.