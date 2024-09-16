القبض على مشتبه به يُعتقد أنه مرتبط بحادث إطلاق النار بالقرب من ترامب

قال مكتب عمدة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا الأمريكية ، في تدوينة على تطبيق فيسبوك، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به تعتقد السلطات أنه مرتبط بحادث إطلاق النار، الذي وقع اليوم الأحد، في ملعب ترامب الدولي للجولف، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.



وجاء في التدوينة على فيسبوك أن مكتب عمدة مقاطعة مارتن "أوقف مركبة واحتجز مشتبها به". وأوضح المكتب أنه تم إغلاق قسم من الطريق السريع 95 بين الولايات قرب طريق الولاية السريع 714 في مقاطعة مارتن.

وتقع مقاطعة مارتن شمال مقاطعة بالم بيتش، حيث وقع حادث اليوم الأحد في نادي ترامب الدولي للجولف.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم إطلاع المدعي العام ميريك جارلاند على الحادث الأمني الذي تعرض له الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا اليوم الأحد.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة العدل، دينا إيفرسون، أن جارلاند يتابع الوضع ويتلقى تحديثات منتظمة في أعقاب الحادث الأمني في نادي ترامب الدولي للجولف.