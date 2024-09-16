المستشار الرئاسي الإماراتي: لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان

أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش يوم الأحد، أنه "لا يوجد حل عسكري" للصراع في السودان، بل يجب أن "يعمل الطرفان المتحاربان على إيجاد حل سلمي للنزاع".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب أنور قرقاش: "لا يوجد حل عسكري في السودان، ويجب على الطرفين المتحاربين العمل على إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأضاف قرقاش في منشوره: "ستواصل الإمارات العربية المتحدة دعم السودان وشعبه. يجب أن تتوقف هذه الحرب الآن".



وفي 23 أغسطس الماضي، اختتمت محادثات أجرتها كل من الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن "السلام في السودان وتعزيز دور المرأة لتحقيقه واستدامته".

وقد انزلق السودان إلى الفوضى العام الماضي عندما تحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.

وجاءت محادثات جنيف في الوقت الذي يواجه فيه المزيد من السكان الجوع الشديد والنزوح المضني، وتتزايد أعداد القتلى من المدنيين.

وكانت الإمارات قد أعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر تأثيرا شديدا على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني.