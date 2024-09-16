وفا: 37 ألف لتر جديدة من الوقود لاستمرار تشغيل الخدمات في غزة

أعلن القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إدخال وتوزيع 37 ألف لتر جديدة من الوقود اللازم لاستمرار تشغيل العديد من آبار المياه في محافظتي غزة وشمال غزة، ليتم توزيعها على 41 مرفقا مائيا تتضمن 37 بئرا و4 مضخات صرف صحي.

وأكد الفقهاء، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، أنه على "الرغم من ازدياد صعوبة الأوضاع نتيجة عمليات التدمير المستمرة، إلا إننا نعمل وبشكل متواصل على تأمين كميات الوقود اللازمة لاستمرار عمل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، بما يضمن توفير مياه آمنة ونظيفة ويحد من تدفق المياه العادمة".

وأشاد الفقهاء بطواقم سلطة المياه العاملة في الميدان في أصعب الظروف وأخطرها، والتي تتطلب العمل لساعات متواصلة لتأمين هذه الكميات وتوزيعها