عقد المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الإيراني اليوم

من المقرر أن يعقد الیوم الاثنين، أول مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمشاركة أكثر من 300 وسيلة إعلام محلية وأجنبية، في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، بأن المؤتمر الصحفي العام والأول للرئيس بزشكيان، سيبدأ عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، وذلك بعد مؤتمره الصحفي المتلفز الذي كان قد عقده يوم السبت الموافق 31 من أغسطس المنصرم؛ حيث قال ردا على سؤال المقدم بأنه سيعقد أول مؤتمر صحفي له بمشاركة المراسلين المحليين والأجانب "قريبا".

وفي سياق متصل، كان مساعد رئيس مكتب الرئاسة للشئون الإعلامية، سيد مهدي طباطبائي، قد أشار في منشور له عبر الفضاء الافتراضي، إلى عقد أول مؤتمر صحفي عام للرئيس بزشكيان، اليوم الاثنين، حيث انطلاق "أسبوع الوحدة الاسلامية" في إيران.