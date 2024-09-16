مقتل شخص وإصابة العشرات في ضربة جوية روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون يوم الأحد إن امراة قتلت وأصيب العشرات من المدنيين في ضربة جوية روسية على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تطبيق تليجرام إن مبنى سكنيا مرتفعا أصيب مما تسبب في إندلاع النيران بين الطابقين التاسع والثاني عشر.

وقال عمدة المدينة ايهور تيريخوف إن 42 شخصا أصيبوا، من بينهم عدة أطفال.

وذكر تيريخوف أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة امرأة تحت الأنقاض مساء الأحد.

وقبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية وكان عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة.

وفي بداية الحرب، حاولت موسكو السيطرة على المدينة، التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الحدود. ومنذ ذلك الحين، كانت خاركيف واحدة من أكثر المدن التي تعرضت للقصف العنيف في أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية هجمات على خاركيف بالمدفعية والصواريخ، ومؤخرا باستخدام بالقنابل الموجهة. ويجري إسقاط القنابل من الطائرات في المجال الجوي الروسي ثم تنزلق نحو هدفها داخل خاركيف.

وفي الوقت ذاته، جدد زيلينسكي دعواته بأن أوكرانيا لا تمتلك ما يكفي من الأسلحة لتسليح قواتها بشكل مناسب.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي فريد زكريا والتي تم نشر أجزاء منها على تطبيق تليجرام ووسائل إعلام أوكرانية، إن اوكرانيا تحتاج إلى تسليح 14 لواء ،ولكنها تستطيع تسليح أربعة ألوية فقط بالأسلحة التي حصلت عليها من حلفائها الغربيين حتى الآن.

وتابع زيلينسكي إن أوكرانيا استخدمت كل مخزوناتها من الأسلحة خلال الفترة التي توقفت فيها شحنات الأسلحة الأمريكية لعدة أشهر في بداية العام الجاري، لحين موافقه الكونجرس.

وأكد زيلينسكي أنه يجب أن تتم إعادة تسليح هذه الوحدات الاحتياطية.

ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا للوفاء بتعهداتهم فيما يتعلق بشحنات الأسلحة إلى بلاده.

وخلال مقابلته مع زكريا، قال زيلينسكي إنه سيعرض قريبا في واشنطن خطة لتحقيق الانتصار.

وقال إنه قام بإعداد العديد من النقاط، وصف أربع منها بأنها "جوهرية". وذكر الأمن والوضع الجيوسياسي لأوكرانيا والدعم العسكري دون الخوض في التفاصيل.

وأكد زيلينسكي أن تنفيذ هذه النقاط يعتمد بالتحديد على الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وليس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاطلاق.

ولم يحدد موعد دقيق لزيارة زيلينسكي إلى واشنطن، لكن من المتوقع أن تجري خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.