أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات الجامعية تُعد الأولى منذ إنشاء المستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تتم على مراحل دون توقف.

وعرض مندور، خلال رئاسته لمجلس كلية الطب، المشروعات الجديدة في المستشفى الجامعي، منها مبنى العيادات الخارجية، مبنى طب الأسرة، مبنى طب وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بالكامل.

أشار مندور إلى أن المستشفى الجامعي يلعب دورًا رياديًا في مجال التعليم الطبي واكتساب الخبرات العملية، فضلاً عن دوره في التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

وأكد أن تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم المستشفيات الجامعية.

وأوضح مندور أن المبنى الهيكلي لمستشفى جامعة قناة السويس يتكون من 4 طوابق بمساحة 3200 متر مربع لكل طابق، ويضم 206 أسرة، قاعات للمحاضرات، وأقسام تعليمية. يشمل الطابق الأرضي غرف الأشعة، العمليات، المغسلة، المطبخ، التحاليل، غرف الكاميرات والتحكم، بينما تحتوي الطوابق الأخرى على أقسام المستشفى.

أضاف مندور أن مبنى العيادات الخارجية يتكون من 5 طوابق بمساحة 2300 متر مربع للطابق الواحد، ويضم 74 عيادة في مختلف التخصصات، 7 قاعات دراسية، صيدلية، قسم أشعة، قسم تحاليل، استراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية.

وأشار إلى البدء في إجراءات إنشاء مجمع مستشفيات تخصصية، حيث تجري اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية في الإسماعيلية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 31500 متر مربع، ووضع خطة لتشييد مستشفيات متخصصة مثل مستشفى طب وجراحة الأطفال، مركز مناظير الجهاز الهضمي والكبد، وغيرها، بجانب توسيع مستشفى الأورام والطب النووي بإضافة طابق رابع، استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه مندور إلى أن إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي تجري على مراحل بدأت في فبراير 2022 واستمرت في مايو 2023، واشتملت على تطوير البنية التحتية للأقسام الداخلية، بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والتكييف المركزي وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

واختتم مندور بالإشارة إلى عملية التطوير الشاملة بكلية الطب، والتي تشمل تحديث معامل التشريح والمهارات، استحداث معامل التشريح الرقمي، وتجهيز مدرجات للجراحات التخصصية، معلنًا عن طرح بدء إنشاء مدرجات وقاعات مناقشات قريبًا.