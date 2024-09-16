 خلال اجتماع مجلس كلية الطب.. رئيس جامعة قناة السويس يستعرض أعمال تطوير المستشفى الجامعي - بوابة الشروق
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خلال اجتماع مجلس كلية الطب.. رئيس جامعة قناة السويس يستعرض أعمال تطوير المستشفى الجامعي

أميرة محمدين
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 6:09 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 6:09 م

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