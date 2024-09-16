القبض على مهربي مخدرات اخترقوا نقطة تفتيش حدودية في ألمانيا

ألقت الشرطة الاتحادية الألمانية القبض على مهربي مخدرات في أعقاب بدء عمليات رقابة ثابتة على الحدود البرية بين ألمانيا وهولندا مع بداية اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه خلال عمليات التفتيش عثرت الشرطة على مخدر الحشيش في سيارة بداخلها ثلاثة رجال.

وبحسب الشرطة، لاذ الثلاثة بالفرار خلال التفتيش على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة بينتهايم، ولم تتمكن الشرطة من إيقافهم إلا بالقرب من مدينة راينه، على بعد حوالي 30 كيلومترا من نقطة التفتيش. ويُجرى الآن التحقيق معهم.

وأمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الأسبوع الماضي بفرض رقابة ثابتة على جميع الحدود البرية اعتبارا من اليوم الاثنين. وينطبق هذا على فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. وتوجد مثل هذه الرقابة بالفعل على الحدود مع النمسا وبولندا والتشيك وسويسرا.