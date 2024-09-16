رئيس حي شرق مدينة نصر يبحث مع ممثلي مبادرة حياة كريمة سبل التعاون وحل مشكلات المواطنين

بحث اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، مع نخبة من مسؤولي مبادرة "حياة كريمة" سُبل التعاون بين المبادرة والحي، ومساهمتهم الفعالة في حل مشكلات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تركيز اهتمام الدولة على دعم المؤسسات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. ويتحقق هذا من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة إرضائهم بما يحقق رؤية الدولة المصرية المستقبلية ٢٠٣٠.

كما يأتي ذلك في إطار دعم وتنسيق جهود المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعي بين الحي ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية، بهدف توفير حياة كريمة لأهالي حي شرق مدينة نصر.