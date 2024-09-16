وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي مقبل على مصر ويراهن على ما تتمتع به من مميزات

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن «مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر أجنبي أو مصري».

وأضاف خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع القطاع الخاص السعودي في الرياض: «مصر واعدة للاستثمار فيها، ونؤكد أن أمام المستثمرين المصريين دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا المناخ الواعد».

وأكد أن «القطاع الخاص السعودي مقبل على مصر، ويراهن على ما تتمتع به مصر من ميزات تنافسية كبيرة».

وأعرب عن تفاؤله بما أطلقته حكومة مدبولي من إصلاحات للبيئة التشريعية في مصر، متوجهًا بحديثه إلى رئيس الوزراء: «أنا فخور ومتفائل بما بدأت به ولقد حققتم جزءًا كبيرًا من حل الإشكالات السابقة، ونحن نطمح لفتح صفحة جديدة مشرقة للاستثمار السعودي في مصر».

وأشار إلى أن «المستثمر السعودي لن يقدم إلى مصر باستثماراته فقط، لكنه سيكون شريكا لشركات عالمية يستثمر فيها بكل دول العالم».

وأكمل: «نطمح أن تكون مصر امتدادًا لاستثماراتنا في المملكة، فهي تعطينا الثقل لكبر السوق وتوافر العمالة واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها».