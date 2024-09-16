سمير فرج يوضح أهمية زيارة وزير الدفاع لقاعدة محمد نجيب

قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن قاعدة محمد نجيب هي أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب زيارة الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقاعدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنَّ معظم القواعد الأمريكية الموجودة بالمنطقة هي قواعد لوجستية، أي تتضمن وجود أفراد استعدادًا لمجيء قوات من الولايات المتحدة في أي وقت.

وأشار إلى أن قاعدة محمد نجيب بها قاعدة مشاة ميكانيكا وقوات بحرية ووحدات قوات دفاع جوي ومراكز تدريب، لافتا إلى مشاركة 17 دولة في تدريبات الشرق الساطع بالقاعدة التي تمثل أكبر ميادين التدريب.

ولفت إلى أن زيارة وزير الدفاع للقاعدة وتفقدها ولقاءه مع القادة والضباط أمر مهم للغاية، وهو أحد أساليب القوات المسلحة، مؤكدا أن القائد العام استمع للضباط ومطالبهم وأعطاهم رؤية عن المسار الذي تتجه إليه الدولة.

ونوه بأن الزيارة شهدت المرور على الكفاءة القتالية، وبيان مدى استعداد الفرقة للتحرك في أي وقت وتنفيذ أي مهمة، والتأكد كذلك على مستوى معيشة الأفراد.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت أن تولى وزيرًا للدفاع، قال للقادة »أي واحد فينا أغلى حاجة عنده مين.. ولاده.. كل أسرة بتدينا أغلى حاجة عندها فلازم نحطه في عينينا ولازم نراعيه في أكله وشربه وأجازاته وراحته».



وتفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة محمـد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى من اللواء أح / هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية والتى تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميادين للرماية والتدريب على كافة الأسلحة المختلفة .

وأجرى الفريق أول / عبد المجيد صقر بجولة تفقدية تضمنت المرور على ميادين التدريب التخصصية وناقش عدداً من المقاتلين فى كيفية تنفيذهم لمهامهم المكلفين بها ، كما قام بالمرور على ميادين الرماية الإلكترونية المزودة بأحدث الأنظمة مما أهَلها لإستضافة التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة ، وقام بتفقد أماكن الإقامة والإعاشة المخصصة لوفود الدول المشاركة فى التدريبات المشتركة المختلفة .

وشارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الغذاء ، كما نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة محمـد نجيب العسكرية كقوة ردع على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى قادرة على صد أى عدائيات بما تمتلكه من أسلحة ومعدات وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ، بالإضافة إلى كونها مسرح للتدريبات المشتركة تجتمع فيها كافة مقومات التدريب والقدرة القتالية طبقاً لأسس ومبادئ ومكونات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم إمكانياتها وقدراتها بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لتتضمن قوات برية وتجميعاً قتالياً يشتمل على موانئ بحرية وقواعد جوية وإمدادها بأحدث نظم التسليح العالمية لتكون مرتكزاً لتنفيذ أى مهام توكل إليها بكفاءة وإقتدار خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ماضيةً بكل قوة وإصرار فى تطوير خطط وبرامج التدريب القتالى وفقاً لأسس علمية مدروسة تساهم فى الإرتقاء بمنظومة إعدد وتأهيل الفرد المقاتل والذى يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .