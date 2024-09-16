وكيل أوقاف مطروح في احتفالية المولد النبوي الشريف: نادوا النبي كما ناداه ربه

احتفلت محافظة مطروح، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك خلال احتفالية دينية بمسجد التنعيم، التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات، وعدد من أهالي المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه ليضم اسمهُ إلى اسمهِ في الشهادتين، مشيدًا بدور مصر في الحضارة الإسلامية ومحبة رسول الله وصحابته جميعا، وفي دفاعها عن تراث الأمة وبلا إفراط أو إسراف بما حباها الله من الأزهر الشريف والعلماء الأجلاء مع فهم صحيح للدين الوسطي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إلى ما دعا إليه القرآن الكريم في التأدب مع رسول الله الذي رفع الله منزلته وشأنه، متابعًا: "لا ترفعوا أصواتكم، ولا تنادوا الرسول كما ننادي بعضنا، فكان نداء الله تعالي يا أيها النبي الرسول، ومن أطاعه فقد أطاع الله".



وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الله تعالى احتفي بنبيه، واحتفلت به الأمم والأنبياء قبل ميلاده، كما كرمه الله عز وجل يوم الإسراء والمعراج فرأى من آيات ربه الكبرى التي لم يرها أحد قبله أو بعده، وكان رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة والسلام.

وتابع: "كما احتفى به الصحابة محبة واعتزازًا، وتحملوا من أجل الإيمان بالدعوة ومحبة الرسول الكثير والكثير، فما أحوجنا اليوم إلى أن نلتف حول سيرته العطرة والاهتداء بسنته كنور نقتدي به".

وفي نهاية الاحتفالية شهدت إنشادًا دينيًا، ثم تكريم لعدد من الأطفال حفظة أجزاء من كتاب الله.