اندلاع حرائق في جنوب لبنان جراء غارات وقصف إسرائيلي

أفاد مراسل روسيا اليوم في لبنان باندلاع حرائق في أحراج بلدتي راشيا الفخار وكفرحمام جنوبي لبنان جراء القصف والغارات الإسرائيلية التي استهدفتها اليوم الأحد.



وأوضح أن عملية إخماد النيران من قبل عناصر الدفاع المدني ورجال الإطفاء.



كما أفاد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في وقت سابق من اليوم، سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت محيط منطقة المحمودية والجرمق ومجرى نهر الليطاني جنوبي البلاد.

في حين ذكرت مصادر عبرية عصر اليوم، بسقوط عدد من الإصابات جراء انفجار طائرة مسيّرة شمالي إسرائيل.

وقال "حزب الله" في بيان له مقاتليه "شنوا هجوما جويا بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال".

وأشار إلى أن "المسيّرات استهدفت أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط وجنود الثكنة، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".