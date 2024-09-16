أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور جعفر حسان أن الحكومة الأردنية الجديدة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف.

وفي أول رد له على تكليفه رئيسا للحكومة الأردنية، تعهد حسان بأن تعمل الحكومة الجديدة بكل طاقتها لتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.

وقال رئيس الوزراء الأردني في تغريدة له عبر منصة اكس، "شرفني الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة..أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين".



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد كلف، اليوم الأحد، جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل استقالتها الملك.

وجاء قرار ملك الأردن بإقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان العشرين، التي تصدر نتائجها حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الحكومة الملكف مشاورات مكثفة خلال الساعات المقبلة، لاختيار فريقه الوزاري وفقا لمتطلبات كتاب التكليف، فيما يتوجب على الوزارة الجديدة، بموجب المادة 53\3 من الدستور الأردني، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذ من المتوقع أن تتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد مطلع الشهر المقبل.

ووجه العاهل الأردني رئيس الوزراء المكلّف، بتشكيل فريق وزاري طموح مؤمن برؤية التحديث الشامل، على أن يتولى الفريق الوزاري مهاما واضحة ومحددة الأهداف قابلة للقياس، و"التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم"، مع التأكيد على ضرورة التشاور مع البرلمان الجديد وكتله وأعضائه في القرارات والشؤون التي تمس حياة الأردنيين.

وأوعز ملك الأردن في كتاب التكليف، بضرورة تضافر جهود الجميع من أجل المضي بهذا المسار قدما، مؤكدا أنه على الحكومة دور مهم في إنضاجه وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان والأحزاب، على أسس مهنية تقوم على التعاون، تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية.