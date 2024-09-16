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ميرور: الصراع يشتعل بين كبار إنجلترا لضم مرموش

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:02 م

أصبح عمر مرموش، لاعب منتخب مصر والمحترف بصفوف فريق اينتراخت فرانكفورت هدفًا لكبار أندية الدوري الإنجليزي، بفضل ما يقدمه اللاعب في منافسات الدوري الألماني (البوندسليجا).

صحيفة (ميرور) البريطانية كشفت اليوم الإثنين في تقرير لها عن وجود صراع بين أرسنال وليفربول للتعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير 2025.

كما أشارت إلى أن رغبة إدارة المدفعجية والريدز في التعاقد مع مرموش جاءت بجانب أندية نيوكاسل وتوتنهام اللذان يسعيان منذ فترة لضم نجم منتخب مصر خلال المريكاتو الصيفي الماضي.

وقاد مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت السبت الماضي للفوز على فولفسبورج 2-1 مسجلا الهدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

مرموش نجح في رفع رصيد مساهماته التهديفية إلى 4 أهداف خلال 3 مباريات في بالبوندسليجا، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وأصبح مرموش قريبا من الوصول للمباراة المئوية خلال مشواره الاحترافي في الدوري الألماني، حيث سجل ظهوره في 94 مباراة حتى الآن.


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