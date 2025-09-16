وزراء خارجية 16 دولة: قلقون بشأن سلامة أسطول الصمود المتجه إلى غزة

أعرب وزراء خارجية 16 دولة من بينها قطر وعمان وإسبانيا وتركيا، الثلاثاء، عن قلقهم بشأن سلامة أسطول الصمود العالمي، وهي مبادرة للمجتمع المدني يشارك فيها مواطنون من مختلف الدول تهدف لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية، إن أسطول الصمود العالمي أفاد بأن "هدفه يتمثل في إيصال المساعدات إلى غزة وزيادة الوعي بالاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني وضرورة وقف الحرب".، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف الوزراء: "تتشاطر حكوماتنا هذين الهدفين - السلام وتقديم المساعدات الإنسانية - إلى جانب الالتزام باحترام القانون الدولي. لذا فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل غير قانوني أو عنيف ضد الأسطول، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وذكر الوزراء، ومن بينهم أيضاً وزراء خارجية بنجلاديش والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وأيرلندا وليبيا وماليزيا والمالديف والمكسيك وباكستان وجنوب أفريقيا وسلوفينيا، أن أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول "بما في ذلك الاعتداءات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني سيفضي إلى المساءلة".