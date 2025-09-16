قاض أمريكي يرفض توجيه اتهامات بالإرهاب للمتهم بقتل رئيس شركة يونايتد هيلث كير

رفض قاض أمريكي توجيه اتهامات بالارهاب إلى لويجي مانجيوني المتهم بقتل براين تومسون رئيس شركة يونايتد هيلث كير للرعاية الصحية في مدينة نيويورك، ولكنه وجه له اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية.

وذكر المحامون الموكلون عن مانجيوني أن القضية المنظورة في نيويورك، بالإضافة إلى قضية أخرى اتحادية موازية تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام بحق موكلهم، ترقى إلى حد محاكمة نفس الشخص مرتين على جريمة واحدة، ولكن القاضي جريجوري كارو رفض هذه الدفوع،

وقال إنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال القاضي في نص قراره المكتوب إنه بالرغم من عدم وجود شك في أن جريمة القتل ليس مجرد جريمة شوارع تقليدية، فإن القانون في نيويورك لا يعتبر أي جريمة إرهابية لمجرد أن ورائها دوافع أيديولوجية.