الكويت ترحب بإعلان لوكسمبورج اعتزامها الاعتراف بفلسطين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بإعلان دوقية لوكسمبورج نيتها الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت إذ تشيد بهذه الخطوة التي من شأنها الإسهام في دعم الجهود الدولية لحل الدولتين فإنها تتطلع في الوقت ذاته إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت دولة الكويت بحسب البيان على ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن ترحيب الكويت بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والذي أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وذكرت في بيان لها أن هذا التقرير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك النوايا الإجرامية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات تهدف إلى التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني.