روبيو: ترامب سيلتقي على الأرجح زيلينسكي الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولطالما ألمح ترامب إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا إذا لم يتنازل الرئيس فلاديمير بوتين عن مطالبه، لكنه لم ينفّذ تهديده رغم تكثيف الهجمات الروسية، ما أثار استياء أوكرانيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال روبيو، أمام صحفيين في إسرائيل، إن ترامب أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددا الأسبوع المقبل في نيويورك"، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف روبيو أن ترامب "سيواصل المحاولة. إذا كان السلام ممكنا، فهو يريد تحقيقه"، موضحا: "في وقت ما، قد يستنتج الرئيس أن ذلك غير ممكن. لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قد يصل إليها".

وأشار إلى حصيلة أوردها ترامب سابقا، قائلا إن روسيا خسرت 20 ألف جندي في القتال خلال يوليو وحده.

وقال روبيو إن ترامب لديه قدرة فريدة من نوعها على التحدث إلى بوتين، وكذلك إلى زيلينسكي والأوروبيين.

وأضاف: "إذا تعين عليه بطريقة ما الانسحاب أو فرض عقوبات على روسيا بقوله لقد سئمت، فلن يتبقى أحد في العالم يمكنه التوسط لإنهاء الحرب".

ودفع ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي نحو التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

