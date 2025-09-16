رئيس الوزراء يؤكد: مصر لديها بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز بكل القطاعات؛ الصناعة والسكن والطاقة.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعتمد بنسبة 60% في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي.

وأوضح أن جزءًا من خطة الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، التوسع والإسراع بوتيرة إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة.

وذكر أن ما يتراوح بين 20% إلى 25% من الطاقات المولدة في مصر جديدة ومتجددة، لافتًا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدخال المزيد من الطاقات النظيفة ضمن مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن حجم المديونية للشركاء الأجانب منذ عام ونصف كان كبيرًا للغاية، معلنًا انخفاضه هذا العام، بمقدار النصف.

ولفت إلى أن الاكتشافات الجديدة تساعد على تقليل فاتورة استيراد الغاز والطاقة.

وأكمل: «أطمئن كل المصريين أننا نؤمِّن تمامًا احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي والطاقة لمدة 5 سنوات مقبلة، بدليل النجاح في استقدام سفن تغييز، وعودة إنتاج وزيادة إنتاج الحقول الطبيعية في مصر».