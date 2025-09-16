انتقادات لخطط إلغاء تعريفة التغذية لأنظمة الطاقة الشمسية الجديدة في ألمانيا

رفضت رامونا بوب رئيسة الاتحاد الألماني لجمعيات حماية المستهلكين، إلغاء تعريفات التغذية لأنظمة الطاقة الشمسية الجديدة التي تخطط لها وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه.

وقالت "بوب"، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "تقدم المنازل بالفعل مساهمة مهمة في نجاح التحول في مجال الطاقة من خلال تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية على أسطحها.. لذلك، لا ينبغي إلغاء تعريفات التغذية دون إيجاد بديل لها، بل ينبغي تطويرها".

وكانت رايشه، عرضت أمس الاثنين، تقرير رصد لوزارتها اقترحت على أساسه 10 تدابير رئيسية بشأن الطاقة، والتي تضمنت مواصلة دعم الطاقة المتجددة، ولكن مع إلغاء تعريفة التغذية الثابتة الحالية لأنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة.

وقالت بوب: "يحدد تقرير الرصد الصادر عن وزارة الاقتصاد مواضع مختلفة يمكن من خلالها جعل انتقال الطاقة أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين"، مطالبة الحكومة الاتحادية والوكالة الاتحادية للشبكات بوضع الإطار المناسب لذلك الآن.

واقترح التقرير، نفسه بدائل لتعريفة التغذية الثابتة، بما في ذلك "حوافز مرتبطة بالأداء أو القدرة".

وقال فيليكس بانازاك رئيس حزب الخضر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "لا علاقة لاستنتاجات الوزيرة بالنتائج الفعلية"، مضيفا أن التقرير يؤكد صحة المسار الحالي لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وقال: "لكن الحكومة الاتحادية الحالية بصدد التخلي عن هذا المسار".

وانخفضت تعريفة التغذية لأنظمة الطاقة الشمسية الخاصة (سعر شراء الكهرباء من المنتجين) بشكل حاد في العقود الأخيرة.

وكان الهدف الأصلي من هذه الفكرة هو تحفيز الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهروضوئية، التي كانت لا تزال غير شائعة نسبيا آنذاك، إلا أن خبراء القطاع يرون الآن أن جدوى هذه الأنظمة محدود.