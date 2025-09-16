أكثر من 100 شهيد في قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد 101 فلسطيني منذ الساعة 12 من فجر اليوم حتى الساعة 18:40 من مساء اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 86 مواطنا في شمال القطاع غالبيتهم في مدينة غزة، و9 شهداء في وسط القطاع، و6 شهداء في الجنوب.

وفي آخر الهجمات استشهد 5 مواطنين في استهداف الاحتلال مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، أعلنت ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,964 شهيدا و165,312 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام غارات عنيفة على مدينة غزة، اشتدت الليلة الماضية وتتواصل حتى اللحظة، بعد توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة التدمير عبر قصف المباني أو نسفها، بهدف إجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب.

وبصورة متسارعة، تزداد حصيلة الشهداء والمصابين على مدار الساعة، بسبب تواصل القصف الجوي والمدفعي على العديد من المناطق في قطاع غزة، تحديدا المدينة.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية «عربات جدعون 2».

وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية اليوم، إن إسرائيل بدأت المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة.

ويأتي ذلك في وقت خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.