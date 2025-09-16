بريطانيا تستعد لاستقبال ترامب اليوم

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، استعداد لبدء زيارته الرسمية الثانية المثيرة للجدل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ترامب سيقيم في قلعة ويندسور، حيث سوف يستضيفه الملك تشارلز، كما ستقام مراسم استقبال احتفالية له ومأدبة عشاء رسمية غدا الأربعاء.

وستكون لإجراءات الأمن أهمية كبرى، حيث سوف تقتصر إقامة ترامب في قلعة ويندسور على اليوم الأول فقط من زيارته، قبل أن يتوجه إلى تشيكرز المقر الريفي لرئيس الوزراء كير ستارمر بعد غد الخميس.

ومن غير المقرر إقامة فعاليات عامة للرئيس، حيث من المتوقع أن يشارك الآلاف في احتجاجات ضد زيارته لبريطانيا التي تستمر يومين.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها ترامب للمملكة المتحدة- فيما تعد بادرة غير مسبوقة لرئيس أمريكي- حيث كانت زيارته الأول منذ ستة أعوام في عام 2019، وشهدت احتجاج الآلاف في الشوارع في لندن على زيارته.

وتمثل هذه الزيارة فرصة كبيرة لحكومة ستارمر للتأثير على تفكير ترامب بشأن عدة قضايا محلية ودولية.



