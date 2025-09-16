ميرتس يسعى لكسب ثقة قطاع الأعمال ويعد بـ«خريف إصلاحات» لإعادة التنافسية لألمانيا

يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كسب ثقة مجتمع الأعمال في الحكومة الألمانية.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي خلال قمة قطاع صناعة الآلات في برلين، اليوم الثلاثاء: "نعلم أن علينا حل المشكلات انطلاقًا من الوسط السياسي لبلدنا. لدينا حكومة مستقرة قبلت تفويضها لقيادة هذا البلد بنجاح"، مناشدًا قطاع صناعة الآلات مرافقة الحكومة في مسارها ومنحها الثقة اللازمة، وتوجيه النقد إذا لزم الأمر.

وأكد ميرتس، أن الائتلاف الحاكم متحد في هدفه المتمثل في جعل ألمانيا موقعًا تنافسيًا مرة أخرى، والحفاظ على نشاط القطاع في ألمانيا. وفي ضوء ارتفاع التكاليف، أكد ميرتس ضرورة تطبيق إصلاحات على دولة الرفاه الاجتماعي.

وكان ميرتس قد أعلن من قبل عما أسماه "خريف الإصلاحات"، ووعد بإلغاء اللوائح الحالية، وقال: "أتصور أننا سنعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء في أكتوبر المقبل لن نصدر فيه قانونًا جديدًا واحدًا، بل سنلغي سلسلة كاملة من القوانين واللوائح القائمة".