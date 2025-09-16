ماذا قالت إسرائيل عن التقرير الأممي بشأن الإبادة في غزة؟

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتقرير لجنة التحقيق الأممية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وزعمت أن التقرير "زائف" ولا يستند إلى حقائق.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن رئيسة اللجنة نافي بيلاي وأعضاءها كريس سيدوتي وملون كوثاري "يعملون كوكلاء لحركة حماس، ويشتهرون بمواقفهم العلنية المعادية للسامية"، معتبرة أن مواقفهم تفتقد إلى الموضوعية والمصداقية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وزعمت الوزارة أن التقرير "يعتمد بشكل كامل على أكاذيب حماس التي يجري إعادة تدويرها وتكرارها من قبل أطراف أخرى"، مشيرة إلى أن هذه المزاعم "تم دحضها مراراً وبشكل كامل".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه "من المثير للدهشة أن جميع مؤلفي هذا التقرير المفبرك الثلاثة قد استقالوا مؤخراً، وينبغي ألا يتم استبدالهم"، مشددة على أن وجود هذه اللجنة لم يعد له أي مبرر.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثت إسرائيل وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي "لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسئولين عنها".

وخلال بيان منشور على الموقع الرسمي، قالت اللجنة إنها أجرت تحقيقات في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين.

وخلصت في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة" التي حددتها "اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948، وهي "القتل، والحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب".