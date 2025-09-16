سميح ساويرس: الجونة السينمائي فرض حضوره على خريطة المهرجانات الدولية

قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إن الدورة الثامنة من المهرجان تتصادف مع الاحتفال بمرور 35 سنة على تأسيس الجونة، ليصبح الاحتفال احتفالين، مؤكدا أنه يشعر بفخر حقيقي بما وصلت إليه الجونة، وسعيد أيضًا بالمهرجان الذي فرض حضوره على خريطة المهرجانات الدولية.

وأضاف سميح ساويرس: "أرى أن الجونة كمدينة والمهرجان أصبحا يضيفان إلى بعضهما البعض، بعيدًا عن الإضافة الفنية التي يمنحها المهرجان للمدينة، فقد أصبح المهرجان وفعالياته ذكرى جميلة لسكان الجونة والمطاعم والفنادق والعمال وغيرهم، وكذلك صناع السينما وضيوف المهرجان حيث يُستقبلون بحفاوة وحسن ضيافة، ويستمتعون بالأجواء في الجونة كمدينة ساحلية.

وتابع: "كل عام يستضيف المهرجان نجومًا عالميين، وأنا سعيد هذا العام باستضافة فنانة عالمية مثل كيت بلانشيت، وممتن للشراكة التي تمت بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.